Um jovem de 19 anos foi alvo de disparos de arma de fogo na noite deste domingo (7), no centro do município de Santa Cruz de Minas. Segundo o registro do caso, o rapaz caminhava pela via, quando foi surpreendido por dois suspeitos em uma motocicleta, que atiraram contra o jovem, atingindo-o na mão e no ombro. A dupla fugiu na sequência. O rapaz foi levado para atendimento médico e, apesar do patrulhamento, os autores ainda não foram localizados.