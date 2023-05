Um homem, de 41 anos, foragido da justiça, foi capturado na tarde desta segunda (08) no bairro Grogotó em Barbacena.

De acordo com informações da Polícia Militar, os militares receberam a informação de que o homem estaria em um hospital no bairro.

Em contato com a coordenadora da instituição, foi constatado que o suspeito estava no local. Ele recebeu voz de prisão no hospital e permaneceu sob escolta policial até a chegada da Polícia Civil para as demais providências.





Tags:

Foragido da justiça | Polícia | polícia civil