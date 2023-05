A partir de uma denúncia a Polícia Militar abordou dois indivíduos que estaria portando uma arma de fogo no Bairro Vila Reis, em Cataguases, nessa quarta-feira (10). Os policiais identificaram os suspeitos, com a aproximação, os dois tentaram fugir, mas foram abordados. Com um deles, havia uma garrucha calibre 22. O autor foi preso e o menor apreendido, sendo ambos conduzidos à Delegacia de Polícia para as demais providências

Tags:

PM | porte ilegal de arma