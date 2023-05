Um homem, que não teve a idade a revelada, foi preso após tentar matar a esposa colocando fogo em seu corpo em Visconde do Rio Branco. Após, aproximadamente, seis meses de investigações, o Gaeco da Zona deflagrou a Operação Aryan, que efetuou a prisão do suspeito em Rosário da Limeira. A vítima, que também não teve a idade revelada, teve 50% do corpo queimado.

De acordo com informações do Ministério Público, na data do crime, após uma na noite anterior, o homem foi ao quarto do casal, onde a jovem estava dormindo, jogou algumas roupas em cima dela, despejou álcool e ateou fogo. A vítima, então, correu para o banheiro, no intuito de apagar o fogo, momento em que o suspeito fugiu do local, sem prestar socorro.

Segundo o promotor de Justiça Breno Costa da Silva Coelho, coordenador do Gaeco Zona da Mata, a vítima permaneceu internada por aproximadamente dois meses, passou por diversos procedimentos cirúrgicos e teve boa parte de seu corpo queimado.

Ainda de acordo com o promotor, crimes praticados contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, possuem um elevado grau de reprovabilidade, inclusive pelo menosprezo dos suspeitos com os valores familiares e sociais mais basilares, a ordem pública e com os padrões éticos mínimos exigidos na vida em sociedade.

