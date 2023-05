Na manhã de quinta-feira (11), um homem foi preso durante operação policial no Bairro Santo Antônio, em Barbacena. A Polícia Militar informou que, realizou abordagem a três indivíduos em atitude suspeita, encostados em um veículo, em um local alvo de denúncias de tráfico de drogas.



Ainda de acordo com os militares, ao se aproximaram para realizar a abordagem, um deles se levantou e rapidamente entrou na residência. Foi realizada abordagem aos outros dois, ambos conhecidos no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas e outros delitos. Eles relataram que estavam só conversando com o amigo, 29 anos, que mora no local e teriam acabado de fazer uso de maconha.



Em relação ao veículo estacionado, os abordados informaram que seria de propriedade do amigo também. No momento da busca pessoal aos abordados, foi visualizado, caída ao solo na garagem, no local onde o homem que fugiu passou, uma bucha de substância análoga a maconha embalada em plástico transparente.



No interior do veículo que estava estacionado próximo aos abordados, foi localizada a quantia de R$550,00.

O homem que havia fugido para o interior da residência apareceu e começou a questionar a presença dos militares e relatou que o material encontrado seria de sua propriedade, porém para seu uso.

Osuspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia.

Tags:

Drogas | Homem | Maconha | operação | Preso | Tráfico | tráfico de drogas