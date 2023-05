Três pessoas foram presas por tráfico de várias substâncias ilícitas no Bairro Rochedo, em Conselheiro Lafaeite. A equipe da Polícia Militar foi até o local na noite dessa quinta-feira (11), onde pode perceber o movimento de venda de entorpecentes. Dois homens de 24 e 26 anos foram detidos em flagrante. No local em que eles estavam, foram apreendidas 126 pinos e seis pedras brutas de cocaína, uma barra da mesma substância fracionada. Também foram apreendidos pinos vazios, 13 papelotes e uma porção de maconha, uma balança de precisão e uma garrucha calibre 32 mm, com cinco munições de mesmo calibre e outras 26 de calibre 25mm e quatro de calibre 28mm.



Em Ouro Branco, a Polícia Militar prendeu uma mulher de 31 anos flagrada pela câmera do “Olho Vivo”, sistema de videomonitoramento da Polícia Militar, praticando o tráfico de drogas. Autora foi abordada na região central da cidade portando um pino de cocaína, uma bucha de maconha e R$ 30,00.