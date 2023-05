Um caminhão que transportava combustível na BR-040, próximo ao km710, em Correia de Almeida, distrito da cidade de Barbacena, na quinta-feira (11) pegou fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo estava tombado na pista de rolamento, no sentido Belo Horizonte/ Rio de Janeiro. A carga tinha quarenta e quatro mil litros de combustível, sendo cinco mil litros de gasolina e trinta e nove mil litros de diesel.

O motorista do veículo, um homem de 44 anos, foi socorrido e transportado pela viatura da concessionária Via 040. Apresentava queimaduras no corpo e fratura na mão esquerda devido o acidente, sendo conduzido ao Hospital Regional de Barbacena após atendimentos pré-hospitalares.

Ainda de acordo com os bombeiros, o tombamento do veículo e a abertura/rompimento das escotilhas, o combustível resultou em vazamento, que atingiu a pista no sentido contrário, Rio de Janeiro – Belo Horizonte, provocando risco de derrapagem. Parte da carga atingiu a pista de rolamento, sentido Belo Horizonte – Rio de Janeiro, escorrendo pelo sistema de captação de águas pluviais, na margem direita da pista, que deságua em um afluente do Rio das Mortes. O veículo e a carga derramada na pista se encontravam e chamas, além de atingir a vegetação próxima a captação de água do afluente.

Foi realizada a análise e identificação do material combustível. Em seguida, o local foi isolado em um raio de 800 metros do veículo acidentado, com o apoio da Via 040 e Polícia Rodoviária Federal. Foram estabelecidas duas frentes de combate pela Auto Bomba Tanque do Corpo de Bombeiros e pelo caminhão de combate a incêndio da Escola Preparatória dos Cadetes do Ar (EPCAR), sendo uma linha de ataque para resfriar os tanques e utilizado uma linha de espuma para combater às chamas. Os reabastecimentos dos caminhões de combate ao incêndio foram feitos pelos caminhões pipa do Serviço de Água e Saneamento (SAS – Barbacena), da Via 040 e da Empresa Fiven Brasil.

Durante os trabalhos foram gastos, aproximadamente, vinte mil litros de água para realizar o combate às chamas nos tanques, na pista e na vegetação, que atingiu um corredor de três metros de cada lado das margens. Além da captação de águas pluviais e do afluente, em uma extensão de quase duzentos metros. Foram utilizados quatro galões de líquido gerador de espuma – LGE.

Devido ao vazamento do combustível, foram realizadas contenções no fluxo da captação de águas pluviais, com construção de diques para conter o combustível em conjunto com a empresa Transpetro, para evitar o derramamento do material na bacia hidrográfica do Rio das Mortes.

A análise providências em relação ao impacto ambiental ficou a cargo da 13ª Companhia de Meio Ambiente / PMMG, do Núcleo de Emergência Ambiental – NEA, Serviço de Água e Saneamento – SAS, acompanhados da empresa Ambipar Emergency Response e da engenheira ambiental da empresa RR Petróleo Transporte de Combustível Ltda. A empresa Ambipar Emergency Response realizou o transbordo do restante do combustível que ficou nos tanques e a retirada do combustível na rede de capitação de águas fluviais. O veículo já foi retirado do local pela concessionária via 040 em conjunto com a empresa RR Petróleo Transporte de Combustível LTDA.

O trabalho de investigação do acidente e danos ambientais ficaram a cargo do Núcleo de emergência ambiental, Polícia do Meio Ambiente, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, - Defesa Civil Estadual, Defesa Civil Municipal de Barbacena, Secretária do meio ambiente do município de Barbacena.

Na avaliação dos bombeiros, a atuação sincronizada das agências participantes do (Plano de Auxílio Mútuo de Barbacena – PAM-BQ) e Rede integrada de Emergência foi fundamental para uma ação efetiva de combate às chamas e de segurança e controle de tráfego de veículos, mitigação dos danos ambientais, o que foi essencial para sucesso na operação. "Fica claro que a gestão do risco de desastres realizada através da integração de esforços, preparação e treinamentos conjuntos que as agências têm realizado proporcionam expressivos resultados no gerenciamento e na qualidade resposta aos desastres", destaca o registro.



No momento, trânsito fluindo nos dois sentidos, porém utilizando uma pista (sentido Rio – BH), uma vez que a empresa Ambipar Emergency Response encontra-se realizando a limpeza da pista sentido BH - Rio.