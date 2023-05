Um homem de 23 anos foi preso por tráfico de drogas em Rio Preto, nessa quinta-feira (11), em uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Ele estava com 12 pinos de cocaína etiquetados com a sigla de uma organização criminosa, que tinha o nome e a foto do narcotraficante boliviano Pablo Escobar. Além da droga, foi apreendido um celular.

A ação foi desencadeada por policiais civis da Delegacia de Rio Preto, unidade que integra a 1ª Delegacia Regional em Juiz de Fora, pertencente ao 4º Departamento da PCMG e por policiais militares da 33ª Companhia da Polícia Militar. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional

Tags:

operação | Polícia | Tráfico | tráfico de drogas