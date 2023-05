Um homem armado roubou uma farmácia no centro de Barbacena na noite desta sexta (12).

De acordo com a Polícia Militar, a funcionária do estabelecimento relatou que após o término do expediente, fechou parcialmente as duas portas que ficaram aproximadamente 50 centímetros do chão. Ela ficou na farmácia para fechar o caixa e em determinado momento uma das portas foi aberta por um homem, que perguntou sobre um xarope pra tosse e se aproximou do balcão. O homem então sacou a arma, apontou em sua direção, roubou R$300 e fugiu.

Até o momento ninguém foi localizado ou preso. A PM segue no rastreamento.

