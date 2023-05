Dois homens, de 18 e 25 anos, foram presos por tráfico de drogas em uma operação antidrogas da Polícia Militar, na noite deste domingo (14) em São João del-Rei.

De acordo com informações da PM, após diversas denúncias anônimas sobre o tráfico de drogas em uma rua no bairro Alto das Mercês, os policiais desencadearam a operação e conseguiram confirmar a veracidade das denúncias. Os militares viram os dois suspeitos realizando contato com uma terceira pessoa que queria comprar drogas.

Durante a abordagem o jovem de 18 anos tentou fugir, mas acabou sendo contido pelos policiais. Com ele foi encontrado uma embalagem contendo 45 pedras de cocaína, R$10 e um celular. Com a terceira pessoa foi encontrada uma pedra de cocaína que ela havia acabado de comprar.



O homem, de 25 anos, que possuía um mandado de prisão em aberto, havia saído do local instantes antes da abordagem policial, mas foi localizado posteriormente pelos militares.



Ainda, de acordo com a PM, no local onde estava sendo realizado o tráfico de drogas foi encontrado um vasto material para o preparo dos entorpecentes e uma balança de precisão.



Os suspeitos foram presos e conduzidos para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

Tags:

operação | Preso | prisão | Tráfico | tráfico de drogas