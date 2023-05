Um jovem foi agredido dentro de um carro no Bairro Santa Efigênia, em Entre Rios de Minas, no sábado (13), em função de disputa de ponto de venda de drogas. O rapaz de 21 anos, ficou com escoriações pelo corpo depois que pulou do veículo em movimento, em função de uma discussão que teve com conhecidos. Os outros ocupantes tentaram descer e efetuaram disparos de arma de fogo, embora não tenham conseguido atingi-lo. Ainda em conversa com a equipe militar, o homem entregou 16 buchas de maconha e uma faca com resquícios dessa substância, materiais que havia enterrado em uma região de mata nas proximidades. Ele foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia juntamente com a apreensão realizada.