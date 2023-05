Um homem, de 29 anos, sofreu um roubo a mão armada enquanto pilotova sua moto, no início da tarde desta segunda (15) em Barbacena.

De acordo com informações da Polícia Militar, após o roubo o homem, morador de Belo Horizonte, procurou a base da PM e relatou que estava indo para Barbacena e próximo a cidade, na BR-040, uma moto preta de para-lama vermelho, com dois ocupantes, de aproximou. Eles o abordaram e o garupa, com a arma de fogo de fogo em mão, anunciou o roubo dizendo "isso é um assalto, isso é um assalto! Encosta a moto".

O homem contou que parou a moto e os suspeitos pegaram uma mochila preta, uma bolsa com alguns pertences, dentre eles dois celulares, R$150, a chave da moto e fugiram.

A PM iniciou o rastreamento, mas até o momento ninguém foi encontrado. A PM segue com as diligências.





Tags:

assalto | PM