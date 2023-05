Um homem, de 39 anos, suspeito de esfaquear um outro homem, de 24 anos, em Santos Dumont foi preso pela Polícia Civil nesta sexta (12) na cidade.

Segundo informações da PC, após ter sido agredido com um soco durante uma discussão, o suspeito, indignado, buscou uma faca em casa e atingiu a vítima com um golpe no peito. O crime aconteceu na quinta (11) no bairro Glória. O homem confirmou ter esfaqueado a vítima e alegou que vinha sendo agredido há tempos pelo homem e que dessa vez teria decidido reagir.

O homem agora está à disposição da justiça.

