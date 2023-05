A Prefeitura de Leopoldina divulgou a construção de um amplo e moderno Paço Municipal. Segundo o Executivo, a assinatura do contrato e a ordem de serviço para o início das obras foram assinadas nesta segunda-feira (15) entre o município e representantes da empresa TCM Construtora Ltda, vencedora do processo licitatório.

O novo Paço Municipal será construído no terreno de propriedade da prefeitura, que fica na rua Lucas Augusto, no Centro. O prédio contará com cinco pavimentos, amplo estacionamento, ambiente totalmente climatizado e vai abrigar quase a totalidade das repartições públicas, oferecendo mais conforto para os servidores e para a população.

Parte da verba utilizada no empreendimento, no valor de R$3 milhões, será viabilizada através do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG. O restante virá através de recursos próprios.

Com o novo Paço Municipal, a Prefeitura prevê uma economia mensal de cerca de R$70 mil em aluguéis das repartições públicas espalhadas em diversos imóveis no município. O maior deles é o Athenas Shopping, na Praça Professor Botelho Reis, onde funciona a maioria das secretarias municipais.A previsão é que o empreendimento seja construído em 15 meses.

“Com esse projeto, vamos reverter o valor gasto em aluguéis em prestações decrescentes do financiamento e todas as nossas secretarias e principais repartições públicas estarão juntas em um só local. Além do investimento financeiro para o município, temos a centralização de serviços, gerando mais facilidade e rapidez no atendimento à população. Trata-se de modernizar a nossa estrutura física e atender melhor os leopoldinenses”, disse o prefeito Pedro Augusto Junqueira Ferraz.