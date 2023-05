A Câmara Municipal de Matias está com inscrições abertas até às 17 horas da próxima quinta-feira (18) para o Politiza - Encontro de Formação Política, que será realizado pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Matias Barbosa, na sexta-feira (19).

Segundo o Legislativo, o objetivo é de contribuir para a formação política do cidadão e para sua conscientização em relação à realidade política, o evento contará com a presença do professor Ivan Capdeville, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que fará duas palestras: “Documentos Parlamentares: A Justificativa de Projetos Legislativos”, a partir das 9h30; e “Educação Legislativa - “O Parlamento Professor”, a partir das 13h30.

O evento acontecerá no auditório da Câmara e será aberto para servidores de Legislativos Municipais da região e vereadores, além de representantes da sociedade civil interessados nos temas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas presencialmente na Câmara ou pelo whatsapp (32) 3273-5716. Haverá certificado de participação.