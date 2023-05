Quatro homens, entre 18 e 28 anos, foragidos da justiça foram capturados entre a noite de terça (16) e madrugada desta quarta (17) em São João del-Rei.

De acordo com a Polícia Militar, na noite de terça (16), por volta de 19h59, durante uma operação, as equipes foram até um lugar no bairro Senhor dos Montes, onde abordaram três homens, de 18, 27 e 28 anos, todos com mandado de prisão em aberto. Eles foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

Ainda, de acordo com a PM, durante a madrugada desta quarta (17), por volta de 00h23, as esquipes foram até as margens da BR-265, em um estabelecimento comercial, onde um jovem de 18 anos e que possuía um mandado de prisão em aberto, estava. Ele foi abordado, preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.







