A Polícia Civil cumpriu nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Teixeiras e Viçosa, foram apreendidas drogas,armas e dezenas de munições, nesta terça-feira (16). Quatro homens, de 36, 40, 64 e 70 anos foram presos em flagrante. Dois deles (40 e 64 anos) foram liberados após pagamento de fiança.

Batizada de Back in Black (de volta ao luto) e coordenada pelo titular da Delegacia em Teixairas, delegado Fábio Luiz Carvalho Moura,a ação visou a apuração do envolvimento dos suspeitos em um triplo homicídio ocorrido em abril e um corpo localizado em Guiricema.

As investigações estão sob a responsabilidade da Delegacia de Polícia Civil em Teixeiras, que integra a 5ª Delegacia Regional de Viçosa – pertencente ao 4º Departamento de Polícia Civil em Juiz de Fora.

Os suspeitos foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas e encaminhados ao sistema prisional. A operação contou com o apoio da 5ª Delegacia Regional de Viçosa e das delegacias de Muriaé, Visconde do Rio Branco, Ubá e Ponte Nova.





