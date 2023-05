Um frentista foi roubado com uma arma de mentira em um posto de gasolina na madrugada desta quinta (18) na BR-265 em Barbacena.

De acordo com informações da Polícia Militar, o trabalhador relatou que estava parado do lado externo da cabine do caixa quando um homem se aproximou dele. O homem foi até o bebedouro do posto, sacou uma arma e apontou na direção do frentista e ordenou que ele entregasse todo dinheiro que estava em seu bolso. Em seguida o suspeito foi até a cabine do caixa e pegou R$150. Durante a ação, o frentista percebeu que a arma de fogo seria de mentira e tentou conter o homem, entrando em luta corporal com ele, que acabou fugindo antes da chegada da PM.



O suspeito fugiu a pé pela BR-265 sentido aos bairros Nove de Março/Santa Maria. As equipes PM iniciaram rastreamento mas até o momento ninguém foi localizado ou preso.





Frentista | gasolina | PM | Polícia | Polícia Militar | Posto | Posto de combustível