Um homem de 53 anos foi preso no centro de Leopoldina, na tarde dessa quarta-feira (17). Ele foi condenado a 19 anos de prisão por estupro de vulnerável. O crime aconteceu em 2017, segundo o inquérito policial.



A prisão compõe as ações da operação nacional Caminhos Seguros, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o apoio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O homem foi encaminhado ao sistema prisional para execução da pena.

Tags:

Crime | estupro | Homem | Justiça | Mandado de Prisão | Polícia | polícia civil