Um furto de um celular desencadeou uma operação onde quatro homens, que ainda não tiveram as idades informadas pela PM, foram presos com drogas, armas, munições e até pássaros na manhã desta quinta (18) em Bicas.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais foram acionados após o furto de um celular na rua da cidade. No local, os militares realizaram as diligências e conseguiram prender o suspeito do furto e recuperar o celular.

Depois de uma conversa com o suspeito, foi possível chegar em um imóvel, no bairro São Pedro, utilizado como ponto de venda e armazenamento de drogas, onde foram encontrados uma grande quantidade de substâncias ilícitas, além de objetos diversos que teriam sido usados como moeda de troca em drogas, como celulares, bicicletas, aparelhos eletrônicos, entre outros.

A equipe da PM também já havia recebido denúncias de que em outro imóvel na mesma rua acontecia o tráfico de drogas e desencadeou uma operação para cumprir um mandado de busca e apreensão nesse local. No imóvel, alvo do mandado, foram localizadas uma grande quantidade de drogas, armas de fogo, celulares, bicicletas, pássaros e gaiolas, celulares e outros bens.

Os quatro homens presos na ação possuem registros policiais diversos, alguns por envolvimento com crimes violentos, disparos de arma de fogo e tráfico de drogas.

Ao todo foram localizados e apreendidos duas armas de fogo do tipo garruchas calibre .22, uma pistola de mentira, 14 munições calibre .22, uma munição de 762, dois rádios comunicadores, um punhal, uma faca com capa, uma máquina de cartão de crédito, um soco inglês, 12 celulares, 133 pedras de crack, uma barra grande e três barras pequenas de crack, uma pedra bruta de cocaína, uma barra grande de cocaína, sete pedaços grandes de cocaína, uma porção grande esfarelada de cocaína, quatro pedaços pequenos de cocaína, 81 papelotes de cocaína, três frascos de lança perfume/loló, uma balança comum, duas balanças de precisão, uma porção com variadas pedras para embalar, uma porção de crack esfarelada, três barras grandes de maconha, um pedaço prensado de maconha, uma porção de maconha, duas buchas de maconha, R$676,10, diversos materiais para embalar as drogas, três relógios, duas espadas artesanais, uma faca artesanal, três botijões de gás, sete pássaros da fauna silvestre brasileira, cinco pássaros híbridos pintagol, cinco gaiolas de madeira, um viveiro, dois alçapões, três transportadores de pássaros, um quadro de bicicleta, uma corneta de som, quatro máquinas de cortar cabelo, um secador de cabelo, duas escovas elétricas de cabelo, um som automotivo, um alto-falante, uma chapinha de cabelo, três caixas de som automotivo, um shaver para cabelo, uma mochila, uma cela de cavalo, uma fonte elétrica, três vídeo games, um liquinho, três bicicletas, 24 isqueiros e dois cordões de prata.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

FOTO: PMMG - Reprodução

