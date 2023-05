O suspeito, de 25 anos, de ter roubado um frentista de posto de gasolina com uma arma de mentira, foi preso na manhã desta quinta (18) no bairro Santa Maria em Barbacena.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito foi encontrado no bairro e em um primeiro contato com os policiais negou ter envolvimento no crime, mas no decorrer da conversa acabou confessando a ação e contou que usou o dinheiro para comprar drogas. Ele também contou que a arma de mentira teria sido descartada na mata em um barranco que dá acesso ao córrego do bairro e a camisa, que teria sido usada para tampar seu rosto, descartada à beira da rodovia durante a fuga.



Ainda, segundo a PM, a camisa foi localizada. Já o simulacro de arma de fogo não foi encontrado devido a a densidade da mata e o acesso difícil na mesma.

A vítima reconheceu o suspeito, que foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.







