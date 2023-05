Um homem armado invadiu um restaurante, exigiu a chave de um carro e roubou o veículo na noite desta quinta (18) no bairro Santa Matilde em Conselheiro Lafaiete.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma mulher, de 26 anos, relatou que estava no restaurante quando o suspeito, usando um capacete e armado, entrou no restaurante e surpreendeu a todos exigindo a chave de um carro, um Fiat Punto, e fugiu.

A PM iniciou as diligências e encontrou o carro próximo ao bairro São José. O capacete usando pelo suspeito estava dentro do veículo.

Até o momento ninguém foi localizado ou preso. A PM segue no rastreamento.





Tags:

Arma | Carro | Conselheiro Lafaiete | Homem | Polícia | Polícia Militar | restaurante