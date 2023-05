O Corpo de Bombeiros atendeu um incêndio em um restaurante no município de Santos Dumont na tarde deste sábado (20). No local, por conta de um curto circuito elétrico propagado por uma fritadeira e uma coifa de exaustão. O incêndio foi controlado por funcionários do estabelecimento e a equipe dos bombeiros fez o rescaldo e e a estabilização do local.

Dois trabalhadores chegaram a inalar fumaça durante o combate às chamas. Eles foram encaminhados para o Hospital de Santos Dumont por meios próprios, antes da chegada dos bombeiros. Os militares ainda orientaram demais providências antes de encerrar a ocorrência.