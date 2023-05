Um jovem, de 18 anos, foi preso por tráfico de drogas com comprimidos de Ecstasy na madrugada deste domingo (21) em Barbacena.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento próximo ao Parque de Exposições os militares receberam informações de populares de que o jovem estaria traficando dentro do parque.

Os policiais iniciaram o rastreamento e conseguiram abordá-lo. Com ele, foram localizados oito comprimidos de Ecstasy e R$50. Ainda, durante abordagem, o jovem relatou para os militares que seria de Cristiano Otoni e que também realiza o tráfico de entorpecentes na cidade. Ele contou que em Cristiano Otoni possuía mais materiais relacionados ao tráfico.



Os militares fizeram contato com a equipe da PM de Cristiano Otoni que se dirigiu até o local onde o jovem disse guardar as drogas e encontrou uma sacola com uma porção de maconha e uma balança de precisão.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

