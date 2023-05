Três homens, de 24, 34 e 36 anos, foragidos da justiça foram presos neste fim de semana em São João del-Rei.

De acordo com a Polícia Militar, na noite desta sexta (19), por volta de 19h, os policiais tomaram conhecimento da existência de um mandado de prisão no nome de um homem, de 34, morador do bairro Bom Pastor. A PM desencadeou uma operação e conseguiu localizar e prender o suspeito.

Já na manhã de sábado (20), por volta de 11h, os militares receberam denúncias anônimas com a localização de um homem, de 36 anos, morador do bairro Bela Vista, que possuía um mandado de prisão em aberto. O suspeito foi localizado e preso pela PM.

Ainda, segundo a Polícia Militar, na noite de domingo (21), por volta de 19h, os policiais receberam informações de que um indivíduo, identificado como um jovem de 24 anos e morador do centro da cidade de Santa Cruz de Minas, possuía um mandado de prisão em aberto e estaria na Colônia do Marçal. A equipe da PM iniciou o rastreamento e conseguiram localizar o homem que foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.







