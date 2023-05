O Seminário Arquidiocesano Santo Antônio inicia nesta quarta-feira (31) a trezena em honra ao seu padroeiro. Até o dia 12 de junho, a capela da casa de formação receberá missas diárias, sempre às 19h, abertas ao público em geral. O tema que regerá as atividades será “Com Santo Antônio, sob a proteção de Maria, comprometidos com a Missão”.

As tradicionais barraquinhas funcionarão a partir do dia 9, após as celebrações. Já o tradicional “Almoço de Santo Antônio” está marcado para 11 de junho, a partir das 11h30, e será seguido de um show de prêmios, às 14h. No dia 13, quando a Igreja celebra o santo português, a festa religiosa incluirá celebrações às 10h e 18h, além de carreata em direção à Catedral Metropolitana, a partir das 15h.

Goianá

A paróquia dedicada a Santo Antônio localizada no município de Goianá (MG) também inicia sua trezena neste dia 31 de maio. As missas em preparação para a 132ª edição da festa do padroeiro serão presididas por padres convidados.

“Graças sejam dadas a ti, ó Virgem Gloriosa, porque por seu intermédio Deus está conosco”, atribuída a Santo Antônio, conduzirá as festividades, recordando o Ano Mariano vivido na Arquidiocese de Juiz de Fora. Além disso, a programação lembrará os 40 anos da Igreja Matriz.