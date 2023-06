O corpo de um homem de 39 anos foi encontrado no Bairro Primeiro de Maio, em Ouro Branco, na madrugada desta sexta-feira (2). Uma equipe do SAMU foi acionada e conduziu a vítima ao hospital, porém, o alvo morreu no local. A Perícia Técnica também esteve no endereço e recolheu na cena do crime 14 estojos e dois projéteis, ambos calibres 9mm.

O registro indica que testemunhas viram a vítima desembarcar do ônibus da empresa em que trabalha e foi emboscado por um indivíduo desconhecido, o qual efetuou os disparos contra ele e fugiu em um automóvel, não sendo mais visto. A vítima possuía passagem policial por crimes diversos.

