O automóvel com placa adulterada suspeito de ter sido usado em um homicídio registrado pela Polícia Militar na madrugada da sexta-feira (2), foi encontrado no Bairro Metalúrgicos em Ouro Branco.

Na manhã dessa sexta-feira, 02 de junho, a Polícia Militar encontrou no Bairro. O assassinato ocorreu no Bairro Primeiro de Maio, no mesmo município. Na consulta pelo número do chassi, a Polícia conseguiu constatar que havia queixa de furto/roubo no sistema.

No sábado (3), outro veículo foi recuperado. Ele estava na Rodovia da Batata, na Zona Rural de Ouro Branco. O carro também é produto de roubo. Ambos foram apreendidos e enviados para o pátio credenciado.







