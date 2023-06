Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizaram uma ação que possibilitou a recuperação de 10 veículos furtados/roubados desmontados na manhã dessa segunda-feira (5). Os veículos estavam desmontados em um caminhão apreendido pela PRF no KM 800 da BR-040 desde o dia 20 de maio.



Policiais Rodoviários Federais das Delegacias de Juiz de Fora (MG), Leopoldina (MG) e Três Rios (RJ) em conjunto com Policiais Civis de Minas Gerais realizaram a identificação dos carros. A forma utilizada para burlar a fiscalização era a organização das peças, feita de forma que não era possível acessar os componentes que permitiam a verificação dos veículos furtados/roubados.

Entre os veículos transportados foram identificados componentes como motores, câmbios, painéis e peças de lataria diversas. A PRF estima que o total de peças furtadas/roubadas no veículo supere a casa de R$ 1 milhão. Se o cálculo tomar como base o valor de mercado dos veículos, chega-se a um montante de mais de R$ 1,5 milhões.



As peças foram carregadas no Rio de Janeiro/RJ e tinham como destino Goiânia/GO. O condutor do veículo foi encaminhado à Delegacia da Polícia Judiciária em Juiz de Fora na data da apreensão.

Tags:

polícia civil | PRF