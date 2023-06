Dois homens, de 22 e 32 anos, foram presos por tráfico de drogas na manhã de quarta (07) no bairro Fábrica em Bom Jardim de Minas.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais receberam uma denúncia anônima relatando que haviam drogas escondidas no telhado e terreno de uma casa no bairro. Os militares foram até o local e durante as buscas no imóvel localizaram 17 pedras de crack, nove pinos de cocaína, uma balança de precisão e um celular.

Os homens, que estavam na residência, foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido na ação.





