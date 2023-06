Um homem, de 45 anos, foi preso por tráfico de drogas na noite desta sexta (09) no bairro Nossa Senhora Aparecida em Barbacena.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante uma batida policial o homem, ao perceber a chegada PM, tentou fugir em uma bicicleta, mas foi abordado.



Durante a busca pessoal, foi localizado, no bolso traseiro de sua calça, um pino de cocaína. Já no bolso da blusa, foi encontrado R$519,00 em notas diversas e um aparelho celular.



O suspeito relatou que está desempregado e estava precisando de dinheiro, tendo conseguido uma quantidade de drogas para fazer a venda e que o dinheiro encontrado era do tráfico. Ele disse ainda que em sua casa teriam mais alguns pinos de cocaína e que estariam escondidos em um armário azul localizado em seu quarto.



Na residência, os policiais encontraram quatro pinos de cocaína que estavam no local indicado pelo suspeito. Também foram encontradas duas balanças de precisão e uma faca com resquícios de drogas.



O homem foi encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

Tags:

cocaína | Drogas | Homem | operação | PM | Polícia