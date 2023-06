Um homem, de 43 anos, foi assassinado com golpes de tesoura e enxada por um homem, de 25 anos, no distrito de Senhora das Dores em Barbacena. O corpo foi encontrado na tarde deste domingo (11) e a mãe do suspeito, de 50 anos, também foi presa por tentar acobertar o crime cometido pelo filho.

De acordo com a Polícia Militar, o proprietário do imóvel relatou que a vítima morava com ele há aproximadamente quatro meses e que no dia anterior ele, a namorada, mãe do suspeito, e o filho dela foram para Barbacena e, ao retornarem para Senhora das Dores, o suspeito foi embora pra casa dele. O casal chegou na residência, foi dormir e não percebeu nada de diferente. Quando acordaram, encontraram a vítima caída no chão do quarto com muito sangue no local. O homem então acionou a PM e informou também que trabalhava há quase cinco anos com a vítima e que eles nunca tiveram problemas.

Ainda, de acordo com a PM, a versão da mulher foi diferente. Ela negou envolvimento no fato e disse que na noite anterior o filho não havia retornado para Senhora das Dores e não sabia onde ele estava. A mulher contou que ela e o namorado dormiram na casa dela e não dele, como ele havia contado para a PM, e que só foram pra casa dele pela manhã, quando encontraram a vítima caída no chão do quarto.

Por conta das divergências nas versões apresentadas, a PM consultou o sistema 190 e encontrou um registro de chamada informando que o homem havia golpeado com um machado uma pessoa enquanto dormia. No mesmo chamado consta também que a equipe da PM foi no distrito, porém não localizou a residência da vítima retornando a ligação para o mesmo número da solicitação. a mulher atendeu e dispensou a PM, informando que a vítima estava bem e que não havia ocorrido "nada de mais".

O corpo da vítima estava em um quarto, caído no chão, com as roupas, cama e chão sujos de sangue e já sem sinais vitais. Próximo ao corpo havia uma tesoura e no quintal da casa foi localizada um enxadão com manchas de sangue. A vítima foi atingida na cabeça e no corpo. O corpo foi removido pela funerária e encaminhado para o Instituto Médico Legal.



Os militares realizaram o cerco na residência do suspeito, que fugiu para a mata, mas ele foi localizado e preso. O suspeito relatou para os militares que a vítima tentou passar a mão em sua mãe e, por isso, desferiu três golpes de enxadão na cabeça da vítima. Foi constatado também que sua mãe dispensou o socorro que poderia ser prestado à vítima em tempo hábil. Ela foi presa pela coautoria do crime praticado pelo filho.

Ambos foram encaminhados para a Delegacia de plantão.



