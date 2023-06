Um homem, de 42 anos, foi preso por tráfico de drogas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com mais de 200 pinos de cocaína na manhã desta segunda (12) em Leopoldina.

De acordo com informações da PRF, os agentes receberam uma denúncia anônima dizendo que um homem estaria trazendo droga em um ônibus vindo da cidade do Rio de Janeiro.

A PRF então concentrou a fiscalização nos ônibus vindo do estado, quando notaram que um dos passageiros, o suspeito, desceu do coletivo, em Leopoldina, e saiu andando rápido. Os agentes abordaram o homem e realizaram a revista nas mochilas que ele carregava. Durante a ação foram encontrados 203 pinos de maconha e três tabletes de cocaína.

Ao ser questionado pela PRF, o suspeito informou que comprou as drogas no Rio de Janeiro e que as levaria para a cidade de Leopoldina, porém não quis dar maiores detalhes sobre a negociação.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Leopoldina juntamente com o material apreendido.

FOTO: PRF - Reprodução

