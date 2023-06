Um jovem, de 20 anos, foi preso e três menores, todos com 16 anos, apreendidos pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo nesta segunda (12) em Conselheiro Lafaiete.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento no bairro São João, os policias se deparam com algumas pessoas em atitude suspeita. Assim que perceberam a chegada da PM, eles correram em direção a um beco para evitar uma abordagem, porém os quatro envolvidos foram alcançados e identificados.



Na ação foram apreendidos 156 pedras de crack, um revólver calibre .32, um aparelho celular e R$192.



Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.



