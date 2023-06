Uma adolescente, de 17 anos tentou esfaquear uma jovem de 21 anos, no dia 1º de maio, em São João del Rei. A Polícia Militar (PM) foi acionada e conseguiu encaminha-las para a Delegacia Regional, porém, ao chegar no local, a adolescente insistiu na briga e foi atingida por um disparo de arma de fogo. Um inquérito foi instaurado pela Policial Militar para apurar os fatos.

Conforme o Boletim de Ocorrência emitido pela Polícia Civil, a adolescente foi encaminhada para a delegacia pela PM por conta de uma briga com uma jovem, de 21 anos. Ela teria ameaçado a jovem com uma faca, que foi apreendida pelos militares. A ocorrência já havia sido registrada pela pelos militares e a adolescente estava sendo encaminhada para um outro local na delegacia, quando se encontrou novamente com a jovem. A Policial Civil, uma escrivã e a mãe da jovem tentaram separar a briga, mas sem sucesso.

O Policia Militar envolvido no caso, ao ouvir a confusão retornou para o local e atirou. O disparo acertou a perna da adolescente que foi encaminhada ao hospital.

O advogado da adolescente relatou que a mesma ficou internada por quatro dias e, somente, no dia 13 de junho conseguiu marcar uma consulta com um ortopedista. O tratamento dela está sendo feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A Polícia Militar informou que o policial envolvido no caso foi preso no dia do ocorrido, mas responde o inquérito em liberdade e está atuando na área administrativa da instituição. Em nota, a PM também comentou.

"Em data de 01/05/2023, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência, onde inicialmente uma adolescente muito agressiva e na posse de uma faca ameaçava de morte outra adolescente. Com a chegada da guarnição policial militar, após tomar conhecimento dos fatos, tanto a adolescente (autora) como

a faca foram apreendidas e encaminhadas a Delegacia de Polícia Civil para as providências de praxe. Após o término do registro e da entrega do Boletim de Ocorrência, quando os policiais militares já estavam do lado de fora da Delegacia ouviram gritos oriundos do interior pedindo socorro. O Sargento comandante da

Guarnição PM ao adentrar na sala da Delegacia visualizou a menor apreendida anteriormente agredindo a outra menor qualificada como vítima. Na percepção deste policial militar, para repelir as agressões foi necessário o uso de sua arma de fogo e com um único disparo, atingiu a adolescente. Posteriormente ao

ocorrido, a menor foi imediatamente socorrida ao hospital local para atendimento. As providências de Polícia Judiciária Militar foram tomadas, ou seja, foi realizada a prisão em flagrante delito do policial militar e instaurado o Inquérito Policial Militar, o qual se encontra em trâmite para melhor elucidação dos fatos".

A reportagem do Portal Acessa.com também entrou em contato com a Polícia Civil que informou.

"Sobre os fatos registrados no dia 1º de maio, em São João Del Rei, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que, na ocasião, a vítima foi socorrida e o militar ficou sob custódia da Polícia Militar para as providências cabíveis. Mais informações deverão ser solicitadas à Sala de Imprensa da Corporação"

