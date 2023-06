Um jovem de 20 anos foi preso em Muriaé na sexta-feira (9), como suspeito de um homicídio cometido no dia 4 de maio. A Polícia Civil cumpriu o mandado judicial que culminou com a prisão que ocorreu no Bairro José Cirilo. A operação foi batizada como 'Mateus 26'.

O rapaz é natural de Astolfo Dutra e, de acordo com as apurações, possui envolvimento com uma organização criminosa com base no estado do Rio de Janeiro.O delegado responsável pela investigação do caso, Glaydson de Souza Ferreira, destacou que o autor ostentava em suas redes sociais fotos com fuzil dentro das favelas cariocas. Conforme Glaydson, além do alto perigo que ele representa e a difícil localização, o que exigiu um trabalho intenso de inteligência policial para a sua localização, durante a abordagem foram encontradas com o suspeito drogas e uma pistola calibre 9mm, equipada com mira a laser.



O investigado também foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, sendo encaminhado ao sistema prisional.O homicídio cometido pelo suspeito ocorreu no Bairro São Cristóvão, também em Muriaé. Ele teria se passado por amigo da vítima e, junto com um comparsa, marcou um encontro com ela. A intenção seria, supostamente, que eles pudessem resolver atritos que envolviam o tráfico de drogas no distrito de Cachoeira Alegre. Porém, o homem foi executado dentro do próprio carro.

A Polícia Civil ressaltou que a escolha do nome da operação como 'Mateus 26' faz alusão à passagem bíblica em que Judas traiu Jesus com um beijo, passando-se por amigo.



operação | Polícia | polícia civil | prisão | quadrilha | Rio de Janeiro