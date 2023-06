Um homem, de 37 anos, foi preso pela Polícia Militar após agredir e esfaquear a ex-mulher, de 37 anos, na manhã desta quinta (15) no bairro João Paulo, em Barbacena.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais foram acionados no local após a mulher ser ferida pelo ex. Ela foi socorrida pelo Samu. A filha da vítima relatou que a mãe havia acabado de sair de casa e foi surpreendida pelo homem do lado de fora da casa.

Ele ordenou que a mulher retornasse para a casa e diante da negativa, ele começou a agredi-la fisicamente com socos e tapas. A vítima tentou fugir do agressor o empurrando, mas ele acabou sacando uma faca de sua cintura, imobilizou a mulher e a esfaqueou. Após o crime o homem correu em direção ao bairro Santa Maria.

A vítima relatou que possui medida protetiva de urgência contra o homem. Em função da gravidade do ferimento sofrido pela vítima, ela permaneceu internada no hospital e não há informações sobre o seu estado de saúde.

Os policias então iniciaram o rastreamento e viram o suspeito caminhando no interior do Parque de Exposições. Ao perceber a aproximação das viaturas, ele se escondeu no interior de um imóvel no parque, mas foi preso após a PM realizar cerco no local. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.

