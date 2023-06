Oito pessoas foram indiciadas por crimes de associação para o tráfico, corrupção de menores e homicídio qualificado, além de dois adolescentes infratores em um inquérito que apurou o homicídio de um jovem de 18 anos em Bicas. O crime ocorreu em março deste ano.



De acordo com a Polícia Civil, responsável pela investigação, a vítima possuía uma dívida de drogas de aproximadamente R$ 400 com uma associação criminosa, que, supostamente, recebeu ordens de outro suspeito, que se encontrava preso, para executar o jovem. O corpo de rapaz foi encontrado com perfurações causadas por disparos de arma de fogo em um pasto. O ponto em que estava ficava próximo à residência da vítima, que seria usuária de drogas. Os autores tentaram queimar o corpo do alvo, mas choveu e eles desistiram da ação.



Ainda de acordo com a Polícia, os suspeitos seriam oriundos de Ubá para fixar residência no município de Bicas, com o objetivo de dominar o tráfico de drogas no bairro Campo Leopoldina. Após a conclusão das investigações, seis prisões preventivas foram decretadas, das quais quatro já foram cumpridas e dois investigados permanecem foragidos.