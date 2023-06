Um homem de 31 anos foi preso nesta segunda-feira (19) por uma equipe de policiais civis de Muriaé. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça do Espírito Santo contra o suspeito. O setor de inteligência e cruzamento de informações identificou o local em que o homem estava. Ele foi abordado e, durante a revista, foi localizado um revólver calibre ponto 38 com munições.



De acordo com o delegado responsável pela prisão, Glaydson Souza, trata-se de mais uma ação articulada entre a PCMG e a Polícia Civil do Espírito Santo. Parceria que, como destacou o delegado, tem rendido bons resultados no enfrentamento à criminalidade.

Foi realizado o cumprimento do mandado de prisão, bem como auto de prisão em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O homem foi encaminhado ao sistema prisional.