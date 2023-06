Um carro oficial em que estava uma equipe do Cerimonial do Governador do Estado de Minas Gerais sofreu um acidente na manhã desta quarta-feira (21) na região Noroeste do estado. Segundo o Governo, havia três homens e uma mulher no veículo, todos servidores do órgão. Eles receberam cuidados médicos e se encontram em Unaí.

A equipe estava na região para cumprimento de trabalho no distrito de Cercado, em Uruana de Minas, onde estava planejado um evento de entrega de títulos de regularização, com a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para esta quinta-feira (22). A agenda prevista foi cancelada.

O governador Romeu Zema e o vice-governador Professor Mateus prestam solidariedade aos feridos e informam que todos os esforços de momento são para prestação de atendimento às vítimas.