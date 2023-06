Um homem de 56 anos foi preso em Leopoldina por ameaçar a própria mãe. De acordo com o registro da ocorrência. Populares que testemunharam a ação fizeram o chamado. Quando a equipe da Polícia Militar chegou ao local, a idosa de 78 anos estava acuada em um canto da varanda do imóvel, enquanto o filho dela, que estava alcoolizado, gritava com a mãe, proferindo ameaças, por conta de uma suposta quantia de R$200 mil.

A vitima disse que o filho teria quebrado a porta da frente da casa e que temia morrer naquele momento. O dinheiro, conforme a mulher seria oriundo da venda de terras.O homem foi preso, encaminhado para atendimento médico e, depois, disponibilizado para a autoridade policial judiciária.