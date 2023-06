Uma mulher, de 23 anos e um homem, de 27 anos, proprietários de um estabelecimento comercial, e um jovem, de 19 anos, funcionário do local, foram presos pelo homicídio de um jovem, de 23 anos, que aconteceu na cidade de Rodeiro em abril deste ano, nesta quarta (21) em Ubá.

De acordo com informações da Polícia Civil, os suspeitos não cumpriram com os direitos trabalhistas da vítima, que ameaçou denunciá-los por irregularidades no estabelecimento. A mulher foi presa no bairro Antonina Coelho. Já o homem e o jovem foram presos em Rodeiro.

Os suspeitos foram conduzidos para a unidade policial e, em seguida, encaminhados ao sistema prisional.



O CRIME



Conforme apurado pela Polícia Civil, no dia 06 de abril em Rodeiro, a mulher investigada teria atraído a vítima para o local do crime, próximo à residência onde ela morava. Os outros dois suspeitos aguardaram a chegada do rapaz em um lote vago próximo ao local marcado e, quando ele desceu de seu veículo, os investigados saíram do esconderijo e o mataram na rua.