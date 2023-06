Dois homens, de 31 e 42 anos, foram presos após roubarem um coletivo que estava parado em um ponto final, na praça Nossa Senhora Aparecida, em Pinheiro Grosso distrito de Barbacena.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais receberam informações via rádio que os dois homens anunciaram o roubo no ônibus coletivo, levaram todo o dinheiro do caixa e fugiram a pé. As vítimas relataram que estavam no ponto final, com o ônibus apagado, esperando o horário de partida quando um dos suspeitos entrou no coletivo com a mão por dentro da blusa e disse "fique quieto para não levar bala na cabeça, que isso e um assalto". O suspeito pegou o dinheiro da gaveta do caixa enquanto o outro dava apoio fora do ônibus.



Os militares apuraram que os suspeitos estavam no bairro Barro Preto e conseguiriam localizá-los. Com o homem de 31 anos foi localizada uma barra de ferro, R$118,60 e um mapa de acerto dos cobradores. Já com o homem de 42 anos foi encontrada uma faca. As vítimas reconheceram os suspeitos, as

armas utilizadas e o dinheiro roubado.

Eles foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

