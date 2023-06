Acontece nesta sexta (23) a tradicional Festa da Fogueira de São João em Matias Barbosa. As atividades começam a noite e seguem até a madrugada de sábado (24), data comemorativa ao santo. A festa conta com o apoio da Prefeitura por meio do Departamento de Cultura e Turismo. A iniciativa celebrada a anos no município é reconhecida desde 2011 como Bem Cultural Imaterial.

A programação conta com missa, quadrilha animada com música ao vivo, partilha com comes e bebes levados pelos participantes e a tradicional passagem sobre as brasas da fogueira a meia noite. O ritual é feito pelos devotos de São João, que realizam passagem como um ato de fé. O encontro acontece no Jardim do Mina, ao lado da Capela de Santo Expedido. Além da comunidade rural e pessoas de todo o município, a festa recebe visitantes vindos de municípios da região.

Programação

Dia 23

18h - Missa

20h30 - Animada quadrilha com Márcio & Marcelo

21h Partilha

Madrugada para o dia 24

00h- Passagem sobre as Brasas da Fogueira de São João e Queima de Fogos.