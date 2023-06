Uma edificação utilizada por pessoas em situação de rua localizada na Rua Olímpio Leles Vieira, bairro São Jorge, em Conselheiro Lafaiete sofreu um incêndio nessa quinta-feira (22). Os bombeiros debelaram o incêndio, que consumiu itens de um dos cômodos do estabelecimento, como colchão, cama, além de roupas presentes no local. Não se sabe a causa do ocorrido. De acordo com o registro, ninguém se feriu.





Conselheiro Lafaiete | incêndio