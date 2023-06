Dois jovens, um de 19 anos e o outro de 23 anos foram detidos em Congonhas nessa quinta-feira (22), por furtar um estabelecimento comercial no centro do Município. A dupla foi encontrada no Bairro Vila São Vicente. Com os autores foram encontradas uma lata de complemento alimentar, outra de bebida láctea, além de um aparelho de som automotivo e dez pedras de crack. Os suspeitos foram presos e encaminhados junto com os materiais roubados para a Delegacia.

Tags:

Furto | Polícia