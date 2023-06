O Governo de Minas divulgou neste mês de junho a revitalização de mais de 120 rodovias de Minas Gerais. Segundo o Governador Romeu Zema, as obras irão beneficiar grande parte da população mineira. Entre rodovias beneficiadas estão a MG-428, MG-464 e MG-180, que de acordo com Zema são necessidades históricas.

A reportagem entrou em contato com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) questionando como são definidas as prioridades e quais as necessidades técnicas para a escolha de cada rodovia, conforme o Departamento, todas tomadas de decisão da atual gestão do Governo de Minas se baseiam unicamente em preceitos técnicos, incluindo as relativas ao programa Provias.

"O valor total previsto do Provias é de R$ 4 bilhões para a pavimentação de rodovias, pontes e recuperação funcional do pavimento. A obra prevista para MG-428 (assim como outras, da MG-464) está inserida, dessa forma, dentro de um contexto de recuperação rodoviária em todo o Estado, não se tratando de um caso isolado de investimento, e representa 1%, e não 1/5, do esperado".

O Acessa solicitou um posicionamento do Departamento exclusivo para a MG-428, rodovia que dá acesso a um sítio da família do Governador, o DER destacou que análises realizadas mostram que a rodovia MG-428, que não passa por intervenções e melhorias robustas há décadas, já se encontrava com prioridade “Urgente" para investimento em 2020.

"Há trincas que enfraquecem o revestimento e permitem a entrada da água, provocando problemas na estrutura". Ainda de acordo com os técnicos do DER, o trincamento tende a aumentar de extensão e de severidade até uma possível eventual desintegração do revestimento, o que poderia provocar a interdição total da rodovia gerando graves prejuízos.

Demanda partiu da população

Em suas redes sociais, o governador destacou que a MG-428 não passa por obras há mais de 10 anos e que a solicitação partiu por meio de um abaixo assinado dos próprios moradores e usuários da rodovia.

"A obra vai beneficiar mais de 700 mil moradores da região, pois é onde grande parte do abastecimento e escoamento do agronegócio ocorre. A rodovia não recebe obras há mais de 10 anos e desde meu primeiro dia de mandato eu tenho recebido solicitações e cobranças por melhorias nesta rodovia e várias reclamações de acidentes e mortes nesse local. Não é somente essa rodovia, mas, mais de 120 estão passando por obras em Minas", completa.

O DER reforçou também as solicitações feitas por moradores da região, " a demanda por melhorias nesta e em outras estradas incluídas no Provias é recorrente por parte dos cidadãos de municípios como Sacramento, Araxá e Conquista, e de seus representantes, por meio de ofícios e moções ao Governo de Minas".

