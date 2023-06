anA Polícia Militar encontrou crack, maconha e celulares, na noite desta segunda (26) em um apartamento no bairro Grogotó em Barbacena. O suspeito de ser proprietário do local, um jovem de 19 anos, já possui passagens pelo crime de tráfico de drogas e não foi localizado.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais receberam denúncias de que o morador de um condomínio estaria usando o local para traficar. Os militares foram até a residência e observaram que havia uma grade fechada com um trinco, porém a porta, de madeira, estava aberta. Eles entraram no local e verificaram que não havia moradores. No imóvel havia um sofá, diversas sacolas no chão e um cheiro forte de maconha.

Durante diligências, a equipe PM confirmou que no apartamento não havia moradores. Diante da situação, foi realizada a abertura do cadeado e durante as buscas no interior do apartamento, foram localizadas cinco barras de maconha, 14 pedras de crack, uma balança de precisão, materiais para embalar as drogas e oito aparelhos celulares.



O material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de plantão.

