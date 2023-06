Um motociclista de 30 anos morreu na noite de ontem, após bater de frente com uma caminhonete na BR-116 na altura de Fervedouro.

Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU e levado para Casa de Caridade de Carangola, mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer horas depois.

O motorista da caminhonete também foi resgatado e levado para o Hospital de Santa Bárbara em Fervedouro, sem risco de morte.

As informações apontam que o motociclista chegou a ser arrastado na rodovia por aproximadamente 20 metros. A EcoRiominas também ajudou no resgate. A Polícia Rodoviária Federal registrou o acidente e sinalizou a via.

