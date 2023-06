Um motorista de uma carreta morreu em um acidente na tarde desta terça-feira (27), no KM 61 em Coronel Pacheco. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o veículo estava carregados com arames. A carga foi retirada do local, assim como a carreta. O corpo do condutor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Juiz de Fora.





Tags:

acidente | BR | Carreta | es | Polícia